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В Приморье машину разворотило в ДТП с пьяным водителем без прав

В Приморье пьяный водитель без прав устроил ДТП, есть пострадавшие
Госавтоинспекция Приморского края

В Надеждинском районе Приморского края 39-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением на федеральной трассе «Уссури» и врезался в леерное ограждение. Об этом сообщил Newsbox24.

От удара автомобиль получил серьезные механические повреждения. Также в результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили сам водитель и двое его пассажиров. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы. Состояние участников аварии в настоящее время уточняется.

По данным канала, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и уже был лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, его неоднократно задерживали за пьяную езду

Против нарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ряду статей КоАП.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик на квадроцикле не выжил после наезда Toyota с пьяным водителем.

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