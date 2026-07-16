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В Карелии беременная женщина родила после массового ДТП

В Карелии беременная женщина, попавшая в ДТП, выжила и родила
Telegram-канал «Daily Карелия»

В Карелии врачи спасли беременную женщину и ее ребенка после массового ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Daily Карелия».

В Республиканскую больницу им. В.А. Баранова доставили 33-летнюю женщину, пострадавшую в массовой аварии на трассе «Кола». ДТП произошло 12 июля на 444-м километре автодороги. Она была на 33 неделе беременности.

По данным канала, в ходе осмотра специалисты выявили признаки разрыва рубца на матке. Учитывая высокий риск для жизни матери и плода, они приняли решение о проведении кесарева сечения. Операция прошла успешно. На свет появился недоношенный мальчик весом 2580 граммов и ростом 46 сантиметров.

Ребенок требует специализированной медицинской помощи. Его направили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. О состоянии матери информации не поступало.

До этого произошло массовое ДТП под Петрозаводском на трассе «Кола». В результате аварии опрокинулись три авто: Chevrolet Niva, Lada Largus и Mitsubishi.

Ранее сообщалось, что в Карелии жесткое ДТП попало на камеру. Девушку очень жалко.

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