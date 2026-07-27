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Мужчина в маске и с топором напал на водителя в Бурятии ради 15 тысяч рублей

В Бурятии мужчина в маске и с топором напал на водителя и украл 15 тысяч рублей
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В бурятском селе Танхой ночью 20 июля на местного жителя, сидевшего в автомобиле, напал односельчанин с топором. Об этом сообщило МВД по Республике Бурятия.

В дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о мужчине с травмами – выехавшие на место оперативники установили, что его избил ранее судимый 28-летний знакомый из Иркутска.

По версии следствия, водитель сидел в своей машине на обочине, когда злоумышленник открыл дверь и потребовал деньги. Мужчина вышел из автомобиля, после чего нападавший схватил лежавший рядом топор и попытался ударить его по голове. Водитель успел прикрыться руками, упал в кювет, а когда выбрался, обнаружила пропажу барсетки с 15 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали в Ангарске. Он признался, что приехал в Танхой к матери своей девушки и спланировал нападение. Барсетку и улики он выбросил в проходящий поезд, а похищенные деньги потратил на наркотики.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемый арестован, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Брянской области трое грабителей избили мужчину ради золотого перстня.

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