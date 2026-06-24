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Автомобили

Виновник резонансной аварии у Дома правительства оказался злостным нарушителем ПДД

Виновник аварии у Дома правительства заплатит 10 млн рублей за ремонт своей Ferrari
Telegram-канал «SHOT»

Владелец Ferrari Purosangue стоимостью 60 млн рублей, устроивший резонансное ДТП у Дома правительства в Москве, передвигался на спорткаре без полиса ОСАГО. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, хозяин элитного автомобиля также имеет задолженность в 150 тыс. рублей за 66 неоплаченных штрафов. За рулем в момент столкновения с BMW находился сам владелец.

Восстановление Ferrari после аварии потребует более 10 млн рублей. Основная часть затрат связана с заказом деталей, которых нет в наличии в России. Ожидается, что ремонт займёт продолжительное время из-за сложностей с поставками комплектующих.

Напомним, ДТП произошло в центре столицы и привлекло внимание общественности из-за высокой стоимости автомобиля и обстоятельств аварии. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Водителю грозит административная ответственность за управление транспортным средством без страховки.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее под Оренбургом ревнивец привязал жену за ноги к машине и протащил по дороге.

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