Мужчина упал с лодки в Карелии и угодил головой под гребной винт

В Карелии мужчина упал с лодки и угодил головой под гребной винт

В Карелии мужчина упал за борт лодки и получил тяжелую травму, угодив под гребной винт. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Инцидент произошел в 19 июля — мужчина выпал из лодки и получил тяжелую травму головы, угодив прямо под гребной винт судна. Расстояние до места составляло больше 90 км по трассе и грунтовой дороге — прибывший на место экипаж скорой помощи оказал пострадавшему необходимую помощь, медики передали в больницу данные о травмах мужчины еще будучи в пути.

Пациенту требовалась экстренная операция, к моменту его доставки в больницу все было уже готово. Пока шли необходимые обследования, пострадавшему организовали санитарный рейс. Его доставили в нейрохирургическое отделение республиканской больницы и прооперировали. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации, за его жизнь продолжают бороться врачи.

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