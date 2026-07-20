Водителям напомнили о праве ГИБДД потребовать закрыть окна автомобиля

Автомобили с открытыми окнами с августа начнут привлекать особое внимание сотрудников ГИБДД, так как это могут приравнять к попытке скрыть нарушение. От водителей могут потребовать закрыть окна для проверки соблюдения требований к тонировке стекол, уточняет Общественная Служба Новостей со ссылкой на источники.

По их данным, внимание будут привлекать машины с опущенными окнами в прохладную погоду. Эксперты напоминают, что по действующим техрегламентам уровень светопропускания передних боковых стекол должен быть не ниже 70%.

Таким образом, инспектор может остановить машину с опущенными окнами и попросить их закрыть. Если будет обнаружено нарушение, то автовладельцу грозит штраф в 500 рублей, а также его обяжут устранить нарушение.

Отмечается также, что внимание машины с открытыми окнами могут привлечь в силу того, что иногда нарушители таким образом пытаются скрыть факт нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения – так они проветривают салон, чтобы уменьшить запах. Инспекторы имеют право потребовать дополнительную проверку состояния водителя и направить его на освидетельствование, заключили специалисты.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов оценил идею штрафовать водителей на суммы до 30 тысяч рублей и лишать прав на полгода за использование пленок и нештатных световых элементов. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что массового использования в России пленки для тонирования фар нет — это не острая проблема. Он также отметил, что, по его мнению, нужно разрешить тонировать передние боковые стекла и прекратить за это штрафовать.

Госавтоинспекция ранее опровергла слухи об ужесточении наказаний для водителей с 1 июля.