В Минпромторге рассказали об увеличении рынка электрокаров

Алиханов: рынок электрокаров и гибридов вырос в два раза по сравнению с 2025-м

Рынок электрокаров и гибридов в России за год вырос в два раза. Об этом в беседе с kp.ru сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Рынок электрокаров и гибридов себя неплохо чувствует. Мы по сравнению с прошлым годом выросли примерно в два раза. Первое полугодие 2026-го — 54 тысячи новых проданных электрокаров и гибридов», — сказал министр.

Алиханов напомнил, что гибридами называются последовательные или параллельные системы, в которых присутствуют бензиновые части, но превалируют части на батарейке и электродвижении. По его словам, за первое полугодие текущего года было продано более 54 тысяч таких автомобилей. Этот показатель оказался в два раза больше, чем в 2025-м. Министр отметил, что речь идет об известных российских брендах, локализующихся в Липецкой особой экономической зоне.

Помимо этого, в ближайшее время на рынок выйдут около десятка моделей, разработанные различными производителями. В их числе автомобиль «Атом», который создала компания «Кама». Первые из этих машин уже были переданы покупателям.

17 июля стало известно, что компания «Кама», разработавшая российский электромобиль «Атом», начала передачу первых транспортных средств покупателям. Предполагается, что выдача машин продлится до 15 октября. Кроме того, в планах компании после завершения выдачи электромобилей предзаказчикам передать клиентам еще не менее 3 тысяч серийных автомобилей до конца года.

Ранее ученый назвал главные плюсы и минусы использования электромобилей в России.