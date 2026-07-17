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Общество

«Кама» начала передачу первых электромобилей «Атом» ранним предзаказчикам

Первые покупатели с 16 июля начали получать электромобили «Атом»
РИА Новости

Компания «Кама», разработавшая российский электромобиль «Атом», начала передачу первых автомобилей покупателям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что оформившие бронирование на этапе ранних предзаказов уже получают автомобили.

«Компания АО «Кама», разработчик российского электромобиля «Атом», передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов. До этого производитель направил предзаказчикам приглашения на выдачу электромобилей», — уточнили в компании.

Предполагается, что выдача «Атомов» стартовала с 16 июля и продлится до 15 октября. Кроме того, в планах компании после завершения выдачи машин предзаказчикам компания до конца года передать клиентам еще не менее 3 тыс. серийных автомобилей.

Сейчас российские электромобили можно заказать со сроком выдачи в четвертом квартале 2026 года. Также покупатели смогут провести тест-драйв автомобиля перед покупкой.

Как уточнили в компании, автомобили выдаются в инженерном центре «Кама». Помимо этого, клиенты могут забрать машины в специализированных пунктах выдачи или заказать доставку на дом.

Сервисное обслуживание электромобилей на текущий момент организовано в крупных городах России. В список вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны, Екатеринбург, Краснодар, Сочи и Калининград.

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