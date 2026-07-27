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Автомобили

Видео: в Новосибирске от удара мотоцикл разорвало пополам

В Новосибирске на видео попали последствия жесткого ДТП с мотоциклом

В Новосибирске на улице Вахтанговой 35-летний водитель мотоцикла Honda врезался в столб. Об этом сообщил Tlegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, мотоциклист не справился с управлением на мокром асфальте и на высокой скорости вылетел на обочину и врезался в опору уличного освещения. От удара мотоцикл разломило на две части.

Полученные водителем травмы оказались несовместимыми с жизнью. Медики не смогли ему помочь. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следователи. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося.

До этого в Сочи автомобиль с восемью людьми в салоне на полной скорости влетел в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге, съехал с трассы и врезался в бетонное основание тоннеля. Сообщается, что в салоне автомобиля находилось шестеро детей, трое из которых не выжили в результате аварии.

Ранее сообщалось, что в Турции автобус с десятками пассажиров протаранил легковушку и врезался в столб.

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