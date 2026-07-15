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Общество

Мужчине отрубили обе руки во время конфликта на заправке

В Индии мужчине топором отрубили обе кисти во время конфликта на АЗС
Police Department

Мужчине отрубили обе руки при конфликте на заправке в Индии, пишет The Times of India.

В индийском штате Уттар-Прадеш неизвестный напал на Вики Тхакура с топором возле заправочной станции. Мужчина получил тяжелые травмы: ему отрубили обе кисти, нанесли множественные раны головы и ноги. Пострадавшего экстренно доставили в районную больницу, а затем перевели в медицинский центр для дальнейшего лечения.

Кадры с места происшествия, распространившееся в соцсетях, вызвали широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как мать пострадавшего перевязывает его отрубленные кисти куском ткани, пытаясь остановить кровотечение. Прохожие вызвали полицию.

По предварительным данным, нападение совершил знакомый потерпевшего. Подозреваемый задержан, его допрашивают. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и ждет официального заявления от семьи пострадавшего для возбуждения уголовного дела.

Ранее в Индии женщину арестовали за черную магию.

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