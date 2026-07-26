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Автомобиль с женщиной и ребенком в салоне опрокинулся после столкновения с лосем

В Кировской области машина перевернулась после столкновения с лосем
BLKstudio/Shutterstock/FOTODOM

В Кировской области, между населенными пунктами Среднеивкино и Нижнеивкино, произошло серьезное ДТП. Об этом сообщила «Кировская правда».

По данным канала, водительница автомобиля Skoda врезалась с лося, выбежавшего на проезжую часть. После столкновения автомобиль перевернулся.

В результате аварии женщина, находившаяся за рулем, получила травмы. Ее ребенок, перевозившийся в детском удерживающем устройстве, не пострадал. Оба были доставлены в медицинское учреждение.

На место ДТП приехали спасатели. Они отключили аккумулятор автомобиля и установили машину на колеса. Информация о состоянии лося не приводится, обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

До этого в Московской области детей выбросило из окон автомобиля после столкновения с отбойником. По данным источника, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Ранее на видео попало, как женщина после нескольких кульбитов машины вышла из нее и пошла.

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