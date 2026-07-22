На видео попало, как женщина после нескольких кульбитов машины вышла из нее и пошла

На Хлебозаводской улице в Челябинске произошло жесткое ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как BMW X4 совершает разворот на перекрестке. В этот момент в него врезается Kia Rio, который ехал по встречной полосе. В результате столкновения BMW переворачивается через крушу и вновь встает на колеса.

Через несколько мгновений из иномарки выходит женщина. Судя по кадрам, она не получила никаких повреждений. Водительница направляется к задней двери и открывает ее. Далее женщина возвращается на водительское сиденье. Также на кадрах заметно, что у Kia Rio смят капот и передний бампер.

По данным канала, в настоящий момент неизвестно о наличии пассажиров в автомобилях. Также нет точной информации о состоянии водителей. Причины и обстоятельства выясняются.

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