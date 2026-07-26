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Автомобили

Появилось видео с места ДТП с экскурсионным автобусом

В Ярославской области на видео попали последствия ДТП с экскурсионным автобусом

На дороге «Тутаев – Шопша» в Ярославской области экскурсионный автобус съехал в кювет и упал на бок. Об этом сообщил Telegram-канал 76.ru.

Последствия инцидента попали на видео. На кадрах видна степень повреждения автобуса. Заметно, что у машины пробито лобовое стекло, выбиты боковые окна и смят кузов.

Также известно, что 62-летний водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся. В момент происшествия в салоне находились 19 пассажиров. Восемь из них, включая двоих детей, получили травмы и были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

До этого в Турции автомобиль упал в пропасть. В результате аварии пострадали семь человек, двоих из которых удалось спасти.

Ранее стало известно о происшествии в Татарстане, где перевернулся междугородний автобус с 46 пассажирами.

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