Пьяный водитель разбил автомобиль о заграждение на переезде в Нижегородской области

В Нижегородской области пьяный водитель влетел в заграждение на переезде

В Уренском районе Нижегородской области на железнодорожном переезде произошло ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал NN.ru.

По данным источника, водитель автомобиля ВАЗ-2110, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в заградительное устройство, которое поднимается перед приближением поезда.

Составов на переезде в момент аварии не было, поэтому столкновения с поездом не произошло. Однако удар о металлическую конструкцию причинил серьезные повреждения передней части легковушки. Виновник происшествия остался жив. Его госпитализировали.

До этого в Дагестане электропоезд сбил легковой автомобиль. Легковушка выехала на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом. Машинист применил экстренное торможение, но дистанции для остановки не хватило — столкновения избежать не удалось. В результате аварии водитель автомобиля не выжил.

Ранее сообщалось, что в Дагестане пассажирский поезд протаранил «КамАЗ».