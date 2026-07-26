Видео: челябинец с гаечным ключом устроил дебош в автобусе

В Челябинске на видео попало, как мужчина угрожал пассажирам автобуса

В Челябинске мужчина с гаечным ключом угрожал пассажирам автобуса. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП и ДТП. Регион 74. Челябинск и область».

Происшествие сняли на камеру очевидцы. По их данным, мужчина размахивал гаечным ключом, угрожая окружающим, а также демонстрировал половые органы в присутствии детей. Пассажиры, находившиеся в салоне, были вынуждены оставаться в закрытом пространстве вместе с дебоширом до прибытия сотрудников.

В пресс-службе МВД дали комментарий по этому поводу. Сообщили, что по данному происшествию обращений в органы внутренних дел не поступало. Но инцидент зарегистрирован в отделе полиции.

До этого в Шушарах произошла потасовка между водителем автобуса и пассажиром. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что молодой человек ударил сумкой в стекло кабины водителя, просунул руку и начал бить мужчину за рулем. Далее водитель вышел в салон и повалил молодого человека.

Ранее сообщалось, что в Махачкале водитель запер женщин в раскаленном автобусе.