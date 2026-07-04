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Видео: УАЗ «Патриот» на полном ходу заехал в подмосковный магазин

В Подмосковье внедорожник на полном ходу въехал в здание магазина

4 июля 2026 года в городе Пушкине Московской области водитель автомобиля УАЗ «Патриот» совершил попутное столкновение с легковушкой марки Lada, после чего не справился с управлением и совершил наезд на здание магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Московской области».

В результате дорожно-транспортного происшествия одна из покупательниц получила телесные повреждения и была госпитализирована, уточняется в публикации.

На кадрах видео, снятого уличной камерой, различимо, что водитель внедорожника, двигавшегося на полном ходу, пытался уйти от удара с попутной машиной, но не смог этого сделать. В результате УАЗ почти полностью заехал в помещение торговой точки.

До этого в Костроме в результате ДТП «Нива» перевернулась через капот, и это попало на видео.

Водитель, управляя автомобилем Nissan X-Trail на регулируемом перекрестке, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем Lada Niva.

На кадрах опубликованного видеоролика видно, что Lada Niva в момент столкновения перевернулась через капот, а затем упала на левый бок.

Ранее два человека не выжили в результате ДТП с большегрузом и Honda Insight.

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