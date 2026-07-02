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В Таиланде мальчик угнал пикап и сбил группу монахов, 10 из них не выжили

AmarinTV: в Таиланде 10 монахов не выжили после наезда авто с ребенком за рулем
Amarin TV

В Таиланде 11-летний мальчик взял родительский пикап и сбил группу буддийских монахов, 10 человек не выжили. Об этом сообщает местный телеканал AmarinTV.

По его данным, ЧП произошло в провинции Мукдахан. Ребенок без разрешения родных сел за руль пикапа Isuzu и поехал в сторону центра города. Он совершил наезд на группу из 34 монахов, которые шли пешком из Мукдахана в сторону Убонратчатани. Кроме того, пострадал оказавшийся поблизости прохожий, не имевший к ним отношения.

Пятерых монахов обнаружили на дороге без признаков жизни сразу после ДТП, еще пятерых довезли до больницы, но не смогли спасти. Некоторые пострадавшие госпитализированы в критическом состоянии.

К месту происшествия выехал заместитель министра транспорта Таиланда.

Издание The Tiger уточняет, что в том месте, где случилось ЧП, неоднократно происходили дорожные аварии.

Сидевший за рулем пикапа мальчик доставлен в полицейский участок. Его бабушка заявила журналистам, что пыталась его остановить, но не успела. Дед ребенка сообщил, что никогда не учил его водить машину.

Ранее в Загребе служебный автомобиль с премьер-министром Хорватии попал в ДТП.

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