В Самарской области квадроцикл на высокой скорости влетел в дерево, люди не выжили

112: в Самарской области квадроцикл с людьми на высокой скорости разбился о дерево

В Самарской области квадроцикл съехал с дороги и на высокой скорости влетел в дерево. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Все произошло в поселке Ягодное в Ставропольском районе. Еще один человек пострадал — его госпитализировали», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого шесть человек не выжили в результате аварии в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось. Единственным выжившим стал 15-летний пассажир.

Ранее ДТП парализовало юго-восточную хорду в Москве.