ДТП парализовало юго-восточную хорду в Москве

В Москве на ЮВХ авария затруднила проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На ЮВХ (в районе Курьяновской набережной) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта в районе аварии затруднено на 2,3 километра и осуществляется по двум полосам из трех. В Дептрансе водителям посоветовали планировать маршрут и учитывать ограничения во время планирования поездки.

До этого шесть человек не выжили в результате ДТП в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось.

Ранее сообщалось о массовом ДТП, которое парализовало Садовое кольцо.