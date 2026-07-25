В Саратовской области столкнулись пассажирский поезд и автомобиль

В Саратовской области человек не выжил в результате столкновения поезда и авто

Пассажирский поезд сообщением Москва — Астрахань и легковой автомобиль столкнулись в Саратовской области. Об этом рассказала Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел на железнодорожном переезде перегона Усатовский — Лепехинская. В результате один из пассажиров авто получил травмы, несовместимые с жизнью, еще несколько человек пострадали.

«Ершовской транспортной прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в ведомстве добавили, что по итогам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

21 июня в Астраханской области пассажирский поезд врезался в грузовой автомобиль на переезде. Это произошло на железнодорожном переезде перегона Владимировка — Покровка. Водителю грузового автомобиля в результате ДТП выжить не удалось.

На кадрах с места происшествия видно, что локомотив оторвал кабину от грузового автомобиля. Она получила сильные механические повреждения. Локомотив от удара сошел с рельсов одной колесной парой.

Ранее скорая вылетела на обочину и снесла человека, спасти его не удалось.