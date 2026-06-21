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Автомобили

Пассажирский поезд разорвал грузовик в Астраханской области

Под Астраханью поезд оторвал кабину грузовика на переезде
Южная транспортная прокуратура

В Астраханской области пассажирский поезд врезался в грузовой автомобиль на переезде. Об этом сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

«20 июня 2026 года на железнодорожном переезде перегона Владимировка – Покровка допущено столкновение пассажирского поезда сообщением Астрахань – Волгоград с грузовым автомобилем», — отмечается в сообщении.

Водителю грузового автомобиля в результате ДТП выжить не удалось. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента. На кадрах с места происшествия видно, что локомотив оторвал кабину от грузового автомобиля. Она получила сильные механические повреждения. Локомотив от удара сошел с рельсов одной колесной парой.

До этого в России решили изменить подход к установлению скоростных ограничений на дорогах.

Ранее на Ставрополье 9 человек пострадали в ДТП.

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