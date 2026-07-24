Автомобиль-герой сериала «Во все тяжкие» выставили на продажу в России

Motor: Chrysler из «Во все тяжкие» выставили на продажу за 700 тысяч рублей

В Свердловской области продают редкий для России Chrysler Fifth Avenue 1984 года выпуска стоимостью 700 тыс. рублей. Машина является незаконченным проектом, а потому ее кузов наполовину разобран, сообщает журнал Motor.

В нынешнем состояниии седан Avenue представляет собой кузoв, куда установлен штатный 140-сильный двигатель V8, а остальные детали лежат отдельно.

Статус культовой Chrysler Fifth Avenue получил благодаря сериалам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» как автомобиль героя по имени Майк Эрмантраут.

До этого в продаже появился редкий рамный внедорожник за 250 тысяч рублей.

Derways Cowboy 2004 года выпуска, оснащенный двигателем ЗМЗ-409, доступен на вторичном рынке всего за 250 тысяч рублей.

Модель выпускалась в Карачаево-Черкесии на протяжении двух лет (с 2004 по 2006 годы). Всего было сделано около 400 таких машин.

Ранее россиянам назвали 15 доступных иномарок с льготным утильсбором.