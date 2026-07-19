В продаже появился редкий рамный внедорожник за 250 тысяч рублей

Motor: российский внедорожник «Ковбой» можно купить за 250 тысяч рублей

Экземпляр 2004 года выпуска, оснащенный двигателем ЗМЗ-409, доступен на вторичном рынке всего за 250 тысяч рублей. Об этом сообщает журнал Motor.

Derways Cowboy выпускался в Карачаево-Черкесии на протяжении двух лет (с 2004 по 2006 годы). Всего было сделано около 400 таких машин. Внедорожник базируется на узлах румынской марки ARO, но имеет оригинальный кузов.

До этого в России начали продавать частные АЗС.

В России участились случаи продажи частных автозаправочных станций. За последний месяц на интернет-площадках — сайтах с коммерческой недвижимостью, маркетплейсах и корпоративных порталах — появилось более 150 объявлений о продаже АЗС.

Объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах. По словам продавцов, решение о продаже связано с ухудшением финансового положения владельцев АЗС, в том числе из-за долгов.

Ранее под Петербургом большегруз не уступил дорогу Audi, она сгорела.