«Огонь обезобразил тела»: людей, сгоревших в фатальном ДТП в Татарстане, не могут опознать

Mash: трех подростков, сгоревших в авто в Зеленодольске, до сих пор не опознали

В Татарстане трех подростков до сих пор не опознали после серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Выяснилось, что за рулем сидел не сверстник, а 30-летний мужчина. Последние минуты жизни компании — на видео. Водителя и двух парней уже опознали. Узнать личности еще троих пока не удается — огонь слишком сильно обезобразил тела. 15-летний выживший сейчас вообще не разговаривает, он в больнице с 30% ожогами», – говорится в публикации.

На месте аварии власти планируют установить дополнительные ограждения и камеры фиксации нарушений. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

Инцидент произошел 24 июля в городе — спутнике Казани Зеленодольске: Chevrolet с подростками на большой скорости врезался в дерево и загорелся. Шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью, единственный выживший — 15-летний Алан с ожогами он госпитализирован и находится в шоке. Расследование взято на контроль Зеленодольской прокуратурой.

Ранее стало известно, что появились первые кадры фатального ДТП, где Toyota с людьми разорвало.