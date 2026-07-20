Появились первые кадры: Toyota с людьми разорвало в фатальном ДТП

Mash: мужчина не выжил в жесткой аварии под Новосибирском

Под Новосибирском иномарка попала в серьезную аварию на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Водитель «Тойоты», предположительно, уснул за рулем, выехал на встречку и врезался в фуру», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, вывернуты двери, треснуты стекла, при этом детали разбросаны по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего 30-летний пассажир легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью.

18 июля на внешней стороне 28 км МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В Дептрансе уточнили, что из-за ДТП доступными для проезда остались две полосы из шести и призвали водителей искать альтернативные маршруты. Длина пробки в районе места аварии по состоянию на 17:10 мск составила 8,3 км.

Пользователи сервиса Яндекс Карты сообщают, что столкновение произошло в правом ряду. Пробка начинается в районе Битцевского леса и заканчивается недалеко от съезда с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».

Ранее ДТП парализовало движение на МКАД.