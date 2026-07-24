Минпромоторг посчитал, что новые российские авто должны парковаться бесплатно

Минпромторг России поддержал идею дать право владельцам новых машин российского производства на бесплатное пользование платными городскими парковками в течение одного года со дня регистрации автомобиля. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Минтранс России, в свою очередь, считает, что инициатива может привести к заполнению парковок возле мест с высоким пассажиропотоком, риску «блуждающего трафика», а также выпадению доходов.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение в Минпромторг с предложением разрешить владельцам новых отечественных машин на бесплатное пользование платными городскими парковками на один год со дня регистрации авто.

До этого стало известно, что Минтранс России занимается разработкой нового дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять свободные пространства там, где они особенно нужны: возле поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. Об этом сообщил канал Минтранса России в мессенджере Max.

Ведомством подготовлены 7 вариантов табличек. Подписчикам канала в мессенджере Max предлагается проголосовать за понравившееся исполнение. Голосование продлится до 14 августа.

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