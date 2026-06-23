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Автомобили

Момент жесткого ДТП с Honda Breeze на трассе в Бурятии попал на камеру

В Бурятии на видео попало, как Honda влетела в иномарку, пострадали люди

На трассе в Бурятии автомобиль влетел в припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Сегодня утром на трассе «Улан-Удэ — Кяхта» водитель «Хонды Бриз» съехал с дороги и въехал в «Хонду ЦРВ». Последняя машина стояла на обочине. После наезда на машину, Бриз наехал на 16-летнего парня», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина на скорости влетает в припаркованный на обочине автомобиль. По данным канала, в результате произошедшего пять человек получили травмы.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее в Приморье торговцы с палками устроили бой на трассе и попали на видео.

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