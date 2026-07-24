Последние секунды жизни пешехода попали на видео

В Екатеринбурге на видео попало, как байкер на скорости снес человека

В Екатеринбурге байкер сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Авария случилась на Крауля — мужчина перебегал дорогу без оглядки и оказался на пути у мотоциклиста. <...> райдера забрали в больницу. ГИБДД проводит проверку», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек бежит по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте, в этот момент его сбивает байкер, от удара люди падают на дорогу. По данным канала, в результате произошедшего пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого шесть человек не выжили в результате ДТП в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось.

Ранее сообщалось о байкере, который разбился в серьезном ДТП, последствия аварии попали на видео.