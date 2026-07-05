Байкер разбился в серьезном ДТП, последствия аварии попали на видео

В Казани на видео попали последствия фатального ДТП, в котором не выжил байкер

В Казани произошла фатальная авария с участием мотоцикла. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Водитель Nissan, предварительно, поворачивал на заправку, но не уступил дорогу попутному байку. От удара мотоциклист потерял управление, выехал на тротуар и сбил двух пешеходов», – говорится в публикации

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам, а мотоцикл отбросило в траву. По данным канала, в результате аварии 31-летний байкер получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще три человека пострадали, прибывшие медики доставили их в больницу.

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам. На фото заметно, что у транспорта полностью смят и разбит кузов, крыша, треснуты стекла. На месте ДТП собрались люди. В результате произошедшего водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью, его 17-летний пассажир не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее появилось видео момента массового ДТП с 17 авто под Нижним Новгородом.