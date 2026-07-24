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Автомобили

Стало известно, кто был за рулем Chevrolet, в котором сгорели шесть человек

В Татарстане за рулем вспыхнувшего Chevrolet был мужчина без прав
Прокуратура республики Татарстан

Автомобилем, попавшим в ДТП в Татарстане, в котором не выжили шесть человек, управлял 30-летний мужчина, не имеющий прав. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

«Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 30-летний мужчина, который не имел права управления транспортными средствами», - говорится в публикации.

Все участники аварии, как отмечается, являются жителями соседней республики.

Инцидент произошел 24 июля в городе — спутнике Казани Зеленодольске: Chevrolet с подростками на большой скорости врезался в дерево и загорелся. Шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью, единственный выживший — 15-летний Алан с ожогами 30% тела он госпитализирован и находится в шоке: не рассказывает подробности и не называет имя водителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование взято на контроль Зеленодольской прокуратурой.

Ранее сообщалось, что под Мурманском маршрутка с пассажирами попала в ДТП, когда ее водителю стало плохо.

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