В Петербурге перекрыли проезд по Московскому шоссе

В Петербурге полностью перекрыли проезд по Московскому шоссе у Шушар

В Санкт-Петербурге перекрыли движение по Московскому шоссе у Шушар. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«Движение по Московскому шоссе у Шушар полностью перекрыто, водителей разворачивают, сообщают местные жители. Автобусы №№ 179, 192, 196, 197 и 388 пустили в объезд — через Дунайский проспект и Софийскую улицу», – говорится в публикации.

По данным канала, жителям Славянки рекомендовали передвигаться на электричках, которые приходят каждые 10 минут.

До этого шесть человек не выжили в результате ДТП в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось.

Ранее кадры жесткого ДТП в Петербурге попали на камеру.