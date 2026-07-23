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Козлы помешали людям войти на станцию метро в Казани

В Казани козы начали мешать проходу людей на станцию метро
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Отара коз была замечена у входа на станцию метро Аметьево Казанского метрополитена. Животные спустились с ближайшего склона и встали возле входной группы пересадочного узла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Стадо рогатых уже не раз замечали у «Аметьево», пару раз они заходили внутрь. Местные писали, что животные потерялись, но, оказывается, у ребят есть хозяева. Под их присмотром они пасутся на ближайшем склоне», — уточняется в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что не менее десятка коз мешают проходу людей.

До этого коза в Москве коза приехала на заправку на иномарке Chery. Об этом сообщает Telegram-канал «ДПТ и ЧП Москва».

«Козу заметили в автомобиле на одной из заправок Москвы. Судя по кадрам, животное спокойно ехало вместе с владельцем и привлекло внимание окружающих», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что коза сидит в багажнике автомобиля Chery и смотрит на сотрудника АЗС.

Ранее в аэропорту Шереметьево запустили систему, чтобы бороться с водителями-зайцами.

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