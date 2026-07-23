Автомобилистка из Краснодара поссорилась с мужем и протащила его на капоте

В Краснодаре женщина, поссорившись с мужем, прокатила его на капоте

В Краснодаре автомобилистка проехалась по улицам города с мужем на капоте. Об этом сообщил Telegram-канал «Полиция Краснодара».

«Женщина объяснила ситуацию просто: поругались, муж в сердцах залез на капот. Теперь эмоции улеглись, а вот протокол — остался. Автоледи раскаялась и пообещала, что больше так делать не будет», — говорится в публикации

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как на лобовом стекле автомобиля сидит мужчина. Он что-то кричит. Через некоторое время он ударяет ногой по стеклу. После этого автомобиль ускоряется, но вновь останавливается перед пешеходным переходом.

Супружескую пару задержала. За нарушение правил перевозки людей женщине предстоит выплатить штраф — 500 рублей.

До этого в Кирове ребенок прокатился на крыше автобуса. Происшествие записали на камеру очевидцы. На кадрах заметно, что нарушителей было двое. Однако только одному из них удалось забраться на крышу и проехаться подобным образом по городу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Camry прокатила мужчину на капоте, чтобы обойти очередь на АЗС.