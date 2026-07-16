Видео: в Петербурге Camry прокатила мужчину на капоте, чтобы обойти очередь на АЗС

На видео попало, как в Петербурге Camry проехалась с мужчиной на капоте на АЗС

На улице Фучика в Санкт-Петербурге водитель Camry попытался проехать на АЗС вне очереди. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобилисты стоят у иномарки. Один из них лежит на капоте, а другой стоит у окна и пытается договориться с водителем. При этом слышны фразы: «Ну что, мы вызываем? Тут камеры. Все. ДТП. Ты сбил человека».

После этого водитель Camry начинает выкручивать руль и уезжать. При этом на капоте находится человек, который при этом говорит: «Куда поехал? Я здесь». Иномарка проезжает на АЗС и делает круг. На выезде с заправки мужчина падает с капота на асфальт. Camry уезжает с территории АЗС.

О состоянии пострадавшего ничего не известно. Информации о последствиях для водителя иномарки также не поступало.

До этого с АЗС выгнали священнослужителя, который окроплял машины святой водой.

Ранее сообщалось, что мужчина украл бензин на заправке.