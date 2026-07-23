Ребенок прокатился на крыше автобуса и попал на видео

В Кирове на видео попало, как ребенок проехался на крыше автобуса

В Кирове ребенок залез на крышу автобуса и прокатился по городу. Об этом сообщил Telegram-канал «Место происшествия Киров. Первый городской канал».

Происшествие сняли на камеру очевидцы. На кадрах видно, как двое детей пытаются забраться на крышу автобуса. Одному из них удается это сделать. В это же время другой ребенок спрыгивает с автобуса. Тогда первый нарушитель машет другу в след и уезжает.

О последствиях этого происшествия информации не поступало.

До этого в Шушарах водитель автобуса устроил потасовку с пассажиром в салоне. Инцидент сняли на камеру свидетели. На кадрах видно, что водитель повалил молодого человека на спину, швырнул в него рюкзак, а затем схватил за руку и протащил по проходу к дверям. Оказалось, это не первая попытка выгнать этого пассажира. Сначала водитель просто повысил голос и попросил выйти, но мужчина вернулся через другой вход. После этого водитель применил за физическую силу.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Ярославле ушел в ПВЗ, заперев пассажиров в салоне.