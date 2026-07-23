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Автомобили

Легковушку случайно задело и раздробило в результате обгона в Ленобласти

В Ленобласти легковушка пострадала в результате обгона
Telegram-канал 78 | НОВОСТИ

В Ленинградской области на трассе «Сортавала» произошла серьезная авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.

Последствия аварии попали на фотографии. На кадрах виден автомобиль Kia, улетевший в кювет. У него смята крыша, двери и разбито лобовое стекло.

По данным канала, инцидент случился, когда BMW попытался обогнать Kiа. В процессе обгона иномарка задела встречную Škoda. После этого водитель немецкой машины попытался вернуться на свою полосу, но врезался в попутную Kia. От удара автомобиль развернуло и выбросило в левый кювет.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Kia. Информация о степени тяжести их травм уточняется. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

До это появилось видео с места аварии в Нижегородской области с участием китайского кроссовера и мотоцикла. Иномарка не уступила дорогу мотоциклисту, в результате чего мотоцикл врезался в автомобиль, а мотоциклист отлетел.

Ранее сообщалось, что в Москве на трассе расплющило легковушку.

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