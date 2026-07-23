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Автомобили

Пассажир такси получил срок за угрозы «взорвать» авто тату-машинкой в Татарстане

В Татарстане осудили пассажира такси, угрожавшего водителю самодельной бомбой
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Заинске вынесен приговор 43-летнему мужчине, который угрожал водителю такси «самодельной бомбой», чтобы не платить за проезд. Об этом сообщили в Прокуратуре Республики Татарстан.

Как установлено в суде, инцидент произошел 8 февраля 2026 года. Пассажир ехал из Казани в Заинск, но платить за проезд не хотел. Чтобы запугать водителя, он продемонстрировал портативный аккумулятор и машинку для тату, заявив, что это самодельная бомба. Злоумышленник пообещал привести «заряды» в действие, если таксист не подчинится его требованиям. Водитель на ходу выпрыгнул из салона автомобиля.

Нарушитель полностью признал вину. Суд предъявил обвинение в вымогательстве и приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего: водитель получит компенсацию материального ущерба и морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Татарстане водитель маршрутки похитил подростка из-за проблем с оплатой проезда.

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