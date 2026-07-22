Видео: водитель из-за невнимательности опрокинул прицеп, груженый голубикой

42-летний водитель автомобиля Fiat, двигаясь по внутреннему кольцу Минской кольцевой автодороги, по предварительной информации, проявил невнимательность и, в результате несоблюдения безопасной дистанции, совершил столкновение с попутным трактором «Беларусь» с прицепом. В результате ДТП проезжую часть усыпало голубикой, отмечает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Момент столкновения и последствия аварии попали на камеры. На кадрах видео различимо, что легковушка перевозила в прицепе ящики с голубикой. В результате ДТП прицеп «Фиата» опрокинулся и ягоды оказались рассыпаны по проезжей части дороги.

До этого в Белоруссии появились новые дорожные знаки с пешеходом и четырьмя стрелками.

В Минске появился первый диагональный пешеходный переход, где пересекать дорогу можно по диагонали. В этот момент автомобили со всех направлений стоят и работает специально запрограммированная в светофоре пешеходная фаза регулирования.

О том, что пешеходный переход является диагональным предупредит специальный знак квадратной формы с красной окантовкой: на нем изображены фигура человек и четыре стрелки, обозначающие, что пешеход может двигаться в любом направлении.

Ранее в продаже возникли две редких «Волги» ГАЗ-3111 по цене одной.