Водители не получат штраф с 1 августа за отсутствие ОСАГО при одном условии

РИА Новости: с 1 августа за отсутствие ОСАГО не оштрафуют, если полис был электронный

Российским автолюбителям больше не придется беспокоиться о распечатанной копии полиса ОСАГО, если страховка изначально была оформлена в электронном виде. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее разъяснение Верховного суда РФ. В агентстве подчеркнули, что эта мера начнет работать с 1 августа.

По данным источника, инцидент, ставший поводом для судебного разбирательства, произошел с автомобилистом, которого инспекторы ДПС оштрафовали на 500 рублей за отсутствие бумажного полиса.

Водитель сразу же предъявил все необходимые документы и пояснил, что оформил ОСАГО в электронной форме — страховка у него фактически была, но не в распечатанном виде.

Верховный суд детально разобрался в ситуации и указал: штраф за отсутствие бумажной копии полиса возможен лишь в том случае, если страховка изначально оформлялась на традиционном бумажном бланке. Для электронных полисов это правило не действует. С учетом этого вывода суд отменил наложенное на водителя взыскание и прекратил производство по делу.

«Таким образом, <...> полис, оформленный в виде электронного документа, не образует состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.3 КоАП», — говорится в публикации.

Теперь водители, оформившие ОСАГО онлайн, могут не опасаться штрафов за отсутствие бумажной копии — достаточно иметь при себе смартфон с электронным документом или сообщить инспектору номер полиса для проверки по базе.

Ранее адвокат объяснил, что гаишники не могут штрафовать водителя без бумажной копии ОСАГО.