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Адвокат объяснил, что гаишники не могут штрафовать водителя без бумажной копии ОСАГО

Адвокат Жорин: за отсутствие бумажной копии ОСАГО не должны штрафовать
Григорий Сысоев/РИА Новости

Если водитель оформил страховой полис ОСАГО в электронном виде, он имеет право не возить с собой бумажную версию документа — за ее отсутствие не предусмотрено наказание. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил адвокат Сергей Жорин.

До этого Верховный суд вынес решение в пользу жителя Свердловской области, которому в 2024 году выписали штраф за отсутствие бумажной копии электронного полиса.

«Верховный суд РФ не вводил нового правила и не изменял законодательство об ОСАГО. Рассматривая конкретное дело, он подтвердил ранее сформированную правовую позицию, что если договор ОСАГО заключен в электронной форме, отсутствие у водителя бумажной распечатки полиса само по себе не образует состав административного правонарушения. Такой подход соответствует положениям Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и разъяснениям, данным в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 20», — сказал Жорин.

Он пояснил, что хоть решение Верховного суда и вынесено по конкретному спору, изложенная в нем правовая позиция имеет значение для формирования единообразной судебной практики и должна учитываться судами при рассмотрении аналогичных дел.

«Поэтому говорить о том, что это правило распространяется исключительно на одного водителя, неправильно. Если полис оформлен в электронном виде, инспектор вправе проверить сведения о нем по государственным информационным ресурсам, а отсутствие бумажной копии само по себе не является законным основанием для привлечения водителя к ответственности», — заключил Жорин.

Ранее Верховный суд России разрешил не возить с собой бумажный полис ОСАГО.

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