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Автомобили

Появились первые кадры с места фатального ДТП в Тыве

В Тыве сфотографировали последствия жесткого ДТП
МВД по Республике Тыва/MAX

В Пий-Хемском районе Республики Тыва произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза. Об этом сообщили в региональном МВД.

На фотографиях с места происшествия видны последствия аварии. Легковой автомобиль оказался полностью разрушенным. Бензовоз же съехал с дороги. Видно, что у него отделилась кабина. Также заметно, что автомобильные детали разбросаны по дороге.

До этого стало известно, что об аварии сообщили утром 22 июля. ДТП произошло на 786-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» в районе поворота на село Сесерлиг. Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом, после чего загорелся и взорвался.

По предварительным данным, все, находившиеся в легковушке, не выжили. Точное число жертв и информация о возможных пострадавших уточняются. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве на трассе расплющило легковушку.

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