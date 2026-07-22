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Автомобили

Видео: пассажир выпрыгнул из машины, за которой гнался экипаж ГИБДД

Во Владимире пассажир на ходу выпрыгнул из авто, который преследовала ДПС

В городе Владимире патруль полиции преследовал нетрезвого водителя, не выполнившего требование об остановке. По пути один из пассажиров прямо на ходу выпрыгнул из автомобиля и скрылся — этот момент запечатлен на видео с регистратора, которое опубликовало УМВД по Владимирской области.

После того, как машину удалось догнать и остановить, выяснилось, что 23-летний местный житель не имеет водительских прав и документов на транспортное средство, а на его ВАЗ-2109 установлены подложные регистрационные знаки.

Освидетельствование показало у задержанного автомобилиста концентрацию спирта в выдыхаемом воздухе на уровне 0,165 промилле.

До этого в Екатеринбурге молодые люди, рисовавшие граффити на заборе вдоль дороги, напали на супружескую пару, сделавшую им замечание.

«Один из хулиганов сначала брызнул краской мне в лицо, а потом достал газовый или перцовый пистолет и выстрелил в упор в супруга. Вызвали скорую помощь, медики оказали помощь моему мужу. Мы написали заявление в полицию», — рассказала пострадавшая.

Ранее водитель выжил благодаря небольшой нише в смятой кабине.

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