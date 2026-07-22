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«Я сейчас и в тебя выстрелю»: в Екатеринбурге граффитчики напали на семейную пару

В Екатеринбурге художники граффити залили перцовкой прохожих у дороги

В Екатеринбурге молодые люди, рисовавшие граффити на заборе вдоль дороги, напали на супружескую пару, сделавшую им замечание. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

«Один из хулиганов сначала брызнул краской мне в лицо, а потом достал газовый или перцовый пистолет и выстрелил в упор в супруга. Вызвали скорую помощь, медики оказали помощь моему мужу. Мы написали заявление в полицию», — рассказала пострадавшая.

Женщина сняла инцидент на видео. На кадрах заметно, что она подходит к молодым людям, рисующим на заборе. Они сразу начинают ей угрожать, говоря о том, что распылят на нее краску из баллона. Далее следует словесная перепалка, в результате которой один из нарушителей стреляет из перцовки в ее мужа.

На кадрах заметно, что пострадавший приседает на корточки на дороге. После этого молодой человек продолжает рисовать, но женщина толкает его. Тогда он начинает убегать от нее со словами: «Я сейчас и в тебя выстрелю». Двигаясь мимо сидящего мужчины, нарушитель ударяет его ногой.

По данным канала, пострадавший получил химический ожог роговицы. В настоящий момент полиция занялась поиском нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске хулиганы напали на машину реанимации и ударили врача.

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