Красноярка сняла на видео неприличные действия мужчины в автобусе

В Красноярске пассажирка автобуса зафиксировала на камеру необычное поведение мужчины, сидевшего рядом с ней. Об этом сообщил Telegram-канал «ТВК».

«Я сама была не до конца уверена, что именно он делает, поэтому решила зафиксировать все на камеру. До последнего не верила, что это действительно происходит. Он и до этого странно себя вел, постоянно оглядывался. Когда автобус остановился, он пулей из него вылетел», – поделилась свидетельница.

По данным источника, попутчик совершал непристойные действия прямо в общественном транспорте. Напротив подозрительного пассажира сидела женщина с маленьким ребенком. По наблюдениям очевидицы, мужчина часто поглядывал в их сторону.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент не поступало.

До этого стало известно, что суд обязал москвичку заплатить моральную компенсацию мужчине, который облизал ей ноги в салоне автобуса.

Ранее сообщалось, что в Казани пассажирка избила контролера автобуса.