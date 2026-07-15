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Автомобили

«До меня не докапывайтесь»: в Казани пассажирка избила контролера автобуса

В Казани пассажирка ударила контролера автобуса и попала на видео

В Казани женщина напала на контролера в автобусе. Об этом сообщил Telegram-канал «Казань на максималках».

Инцидент попал на видео. Слышно, как пассажирка автобуса на повышенных тонах заявляет о том, что она оплатила проезд и не хочет разговаривать с контролерами. Тогда проверяющие заметили, что женщина оплатила билет только в тот момент, когда увидела их.

Также они заявили, что потребуют остановки автобуса для выписки протокола. После этого пассажирка закричала: «Давай останавливай!» — и направилась к выходу из транспорта. Оказавшись рядом с дверьми, женщина напала на одного из контролеров.

По данным канала, пассажирка ударила сотрудницу по лицу. Контролер написала заявление в полицию. Теперь нарушительнице грозит уголовная ответственность.

До этого пьяная женщина станцевала тверк в салоне автобуса. Это происшествие записали на камеру очевидцы.

Ранее сообщалось о задержании двух иностранцев за нападение на женщину-контролера в московском автобусе.

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