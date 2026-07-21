В Краснодаре двое мужчин похитили бензин и попали на видео

В Краснодаре на видео попало, как злоумышленники украли бензин

В Краснодаре на улице Пригородной двое мужчин слили бензин из чужой «Газели». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Их действия попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчины подходят к припаркованному автомобилю, открывают заливную горловину, вставляют один конец шланга туда, а другой — в пластиковую пятилитровую бутылку. После этого они отходят от машины и скрываются за кустами. Через некоторые время они возвращаются и меняют бутылку на другую — меньшего объема.

По данным источника, инцидент произошел 16 июля. Также сообщается, что после публикации этого видео, МВД Краснодара приняло решение о проведении проверки. В настоящий момент полицейские устанавливают личности нарушителей.

До этого выяснилось, что водители стали вырезать ложные заливные горловины, чтобы незаметно для операторов АЗС сливать бензин в канистры.

Ранее сообщалось, что краснодарец выкинул колесо из окна многоэтажки и разбил автомобиль.