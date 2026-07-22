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На видео попало, как автомобиль с людьми проплывал по реке в Приморье

В Приморье на видео попало, как автомобиль с людьми поплыл по течению реки

Рядом с деревней Безверхово Приморского края автомобиль оказался в реке и поплыл по течению. Об этом сообщил Telegram-канал «DPS VL. Владивосток, Приморье, Россия».

«Пока не утонуло, чего они сидят? Как он так летел? Пусть быстрее вылезают. Они, наверное, не могут расстегнуться», — поделились очевидцы.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что автомобиль находится в реке. Его передняя часть кузова практически полностью ушла подводу. При этом у машины работают дворники. Также же заметно, что автомобиль начинает уносить течением.

Причины и обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются. Информация о пострадавших не поступала.

До этого в США молодой человек спрыгнул с 30-метрового моста, пытаясь уйти от полицейского погони. Это происшествие запечатлела камера видеорегистратора. Также сообщается, что после прыжка мужчина остался жив.

Ранее сообщалось о минивэне, совершившем кульбит и перевернувшемся в жестком ДТП под Владивостоком.

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