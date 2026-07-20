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Минивэн совершил кульбит и перевернулся в жестком ДТП под Владивостоком

Под Владивостоком произошло массовое ДТП, в котором перевернулся минивэн
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На 31-м километре трассы Владивосток – Артем произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «DPS VL. Владивосток, Приморье, Россия».

На фотографиях видна степень повреждения. Заметно, что опрокинутый минивэн перекрыл движение. У него полностью раздроблен передний бампер, а также снесена часть кузова с левой стороны. Видно, что грузовик сорвал часть деталей минивэна.

По данным источника, водитель минивэна Toyota Alphard во время обгона вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mitsubishi Fuso. После удара Alphard опрокинулся и по инерции столкнулся с кроссовером Subaru Forester. В результате аварии пострадал водитель Toyota, которого с травмами доставили в больницу.

До этого на камеру попали последние секунды жизни семьи в BMW из Тамбовской области. На кадрах видно, как иномарка совершает обгон, но не успевает притормозить перед фурой. От удара автомобиль разлетается на детали.

Ранее стало известно, что на видео попало, как приморец опрокинулся на авто, а потом сам поставил его на колеса.

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