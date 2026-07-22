Появилось видео, как экскаватор разгромил цветочный магазин в Москве

В Москве на видео попало, как экскаватор разбил витрины цветочного магазина

В Москве на улице Коштоянца экскаваторщик протаранил цветочный магазин. Об этом сообщил Telegram-канал «Моя Москва».

Инцидент попал на видео. Сначала идут кадры того, как прохожий пытается добраться до водителя экскаватора. Между ними завязывается драка. Далее показывается само происшествие. Видно, как экскаватор стоит рядом с застекленной витриной цветочного магазина, а позже разбивает ее ковшом.

По данным источника, нарушитель был пьян. После столкновения водитель спецтехники длительное время отказывался покидать кабину. В результате сотрудникам полиции удалось задержать нарушителя лишь спустя некоторое время. Информации о пострадавших в результате инцидента на данный момент не поступало.

До этого в Нижегородской области пьяный водитель на Lada Priora протаранил машину с беременной женщиной. Камера уличного видеонаблюдения засняла момент ДТП.

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