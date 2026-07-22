На складах заканчиваются запасы Hyundai и Kia российской сборки

Автоэксперт Целиков: запасов автомобилей Solaris хватит только до конца года

На начало июля складские запасы автомобилей марки Solaris составляют менее 10 тысяч единиц, сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Под брендом Solaris в 2024-2025 годах на заводе в Санкт-Петербурге собирали четыре модели из машинокомплектов Hyundai и Kia, которые затем продавались под брендом Solaris.

Последние автомобили, по информации аналитика, сошли с конвейера в декабре прошлого года. Всего было выпущено 70,2 тыс. штук. На начало июля общий объем продаж Solaris составил 60,7 тыс. единиц.

До этого в Нижнем Новгороде наладили выпуск тяжелых рамных внедорожников «Кабан».

Нижегородский завод «Автомастер» организовал выпуск экспедиционных внедорожников «Кабан». Это прямой наследник модели «Вепрь», которая базировалась на агрегатах полноприводного грузовика «Садко», ныне снятого с производства.

В основе «Кабана» лежит грузовой внедорожник «Садко Next», который специалисты ателье «Автомастер» оборудовали цельнометаллическим кузовом.

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